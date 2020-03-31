В Португалии задержаны офицеры миграционной службы, подозреваемые в убийстве украинца

31 марта, 2020, 15:19

Полиция Португалии задержала трех офицеров миграционной службы, подозреваемых в убийстве гражданина Украины

Как сообщили правоохранители, задержанным 42, 43 и 47 лет.

Следствие установило, что они причастны к убийству 40-летнего украинца, который 10 марта пытался незаконно въехать в страну.

Мужчину убили после того, как он якобы "вызвал некоторые беспорядки".

Как сообщали СМИ, инцидент произошел в аэропорту Лиссабона, куда украинец прибыл рейсом из Турции.

По неизвестной причине мужчине запретили въезд в страну, а когда он стал требовать объяснений, на него надели наручники и жестоко избили, в частности ногами.

После этого у него случился приступ эпилепсии. Его доставили в больницу, однако после этого вернули в аэропорт, где пострадавший был убит в комнате без камер наблюдения.