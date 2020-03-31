В Португалии задержаны офицеры миграционной службы, подозреваемые в убийстве украинца
Как сообщили правоохранители, задержанным 42, 43 и 47 лет.
Следствие установило, что они причастны к убийству 40-летнего украинца, который 10 марта пытался незаконно въехать в страну.
Мужчину убили после того, как он якобы "вызвал некоторые беспорядки".
Как сообщали СМИ, инцидент произошел в аэропорту Лиссабона, куда украинец прибыл рейсом из Турции.
По неизвестной причине мужчине запретили въезд в страну, а когда он стал требовать объяснений, на него надели наручники и жестоко избили, в частности ногами.
После этого у него случился приступ эпилепсии. Его доставили в больницу, однако после этого вернули в аэропорт, где пострадавший был убит в комнате без камер наблюдения.
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