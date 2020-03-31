В Минздраве обновили алгоритм лечения зараженных коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.
Стационарное лечение должно обязательно предоставляться:
- больным с подозрением / подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности
- пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.
К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.
По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличии ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.
В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, находящимся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.
Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.
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