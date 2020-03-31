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Espreso.tvОбществоВ Минздраве обновили алгоритм лечения зараженных коронавируса

В Минздраве обновили алгоритм лечения зараженных коронавируса

Министерство здравоохранения обновило алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.

Стационарное лечение должно обязательно предоставляться:

  • больным с подозрением / подтвержденным COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности
  • пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями.

По прибытии пациента в учреждение здравоохранения проводится медицинская сортировка: по тяжести заболевания, необходимости начинать мероприятия медицинской помощи и наличии ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

В зависимости от состояния больного и его классификации специалисты оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всем пациентам с COVID-19, находящимся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

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