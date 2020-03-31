 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Беларуси от коронавируса умер актер драмтеатра

В Беларуси от коронавируса умер актер драмтеатра


фото: nn.by
В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса

Об этом сообщает Хартия97 .

Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич. Актер умер в ночь на 31 марта.

Пациент вместе с женой был госпитализирован более недели назад. Сначала тесты показали отрицательный результат на коронавирус, однако после того, как у мужчины ухудшилось состояние, ему провели повторное тестирование, которое подтвердило наличие коронавируса.

Его жена была выписана из больницы 26 марта, в то время как сам пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Читайте также: Водка, сауна, поле и трактор: Лукашенко перечислил "средства борьбы" с коронавирусом

Отмечается, что мужчина не ездил за границу в ближайшее время.

По официальным данным, в Беларуси подтверждены 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать