В Беларуси от коронавируса умер актер драмтеатра

31 марта, 2020, 12:15

В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса

Об этом сообщает Хартия97 .

Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич. Актер умер в ночь на 31 марта.

Пациент вместе с женой был госпитализирован более недели назад. Сначала тесты показали отрицательный результат на коронавирус, однако после того, как у мужчины ухудшилось состояние, ему провели повторное тестирование, которое подтвердило наличие коронавируса.

Его жена была выписана из больницы 26 марта, в то время как сам пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Отмечается, что мужчина не ездил за границу в ближайшее время.

По официальным данным, в Беларуси подтверждены 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели.