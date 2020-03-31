В Беларуси от коронавируса умер актер драмтеатра
Об этом сообщает Хартия97 .
Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич. Актер умер в ночь на 31 марта.
Пациент вместе с женой был госпитализирован более недели назад. Сначала тесты показали отрицательный результат на коронавирус, однако после того, как у мужчины ухудшилось состояние, ему провели повторное тестирование, которое подтвердило наличие коронавируса.
Его жена была выписана из больницы 26 марта, в то время как сам пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
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Отмечается, что мужчина не ездил за границу в ближайшее время.
По официальным данным, в Беларуси подтверждены 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели.
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