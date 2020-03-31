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Espreso.tvСпортУкраинский гимнаст рекордный раз стал лучшим спортсменом месяца

Украинский гимнаст рекордный раз стал лучшим спортсменом месяца


фото: Getty Images
Украинский гимнаст Олег Верняев признан Национальным олимпийским комитетом спортсменом месяца рекордный 12-й раз

Об этом сообщает " Трибуна " со ссылкой на официальный сайт НОК Украины.

В начале марта гимнаст завоевал серебро в многоборье на этапе Кубка мира, который проходил в американском Милуоки. Этот этап имел статус одного из серии отборочных соревнований на Олимпиаду в Токио, где можно было получить дополнительную лицензию на Игры.

По количеству наград лучшего спортсмена в Украине Олег Верняев сравнялся с Олимпийской чемпионкой по фехтованию Ольгой Харлан, у которой также 12 наград.

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