Украинский боксер заразился гепатитом во время боя с россиянином

31 марта, 2020, 13:55

Украинский боксер Карен Чухаджян признался, что заразился гепатитом А во время боя против россиянина Сергея Воробьева

Об этом боксер сообщил в facebook.

Чухаджян рассказал, что Воробьев сам не знал, что болен, поэтому не держит на россиянина зла.

"Надеюсь, что вы не забываете о тренировках даже дома. Хотел бы и я показать свои домашние тренировки, но сейчас я на вынужденном отдыхе. Так случилось, что мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя я заразился гепатитом А. заразился от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю", - рассказал украинец.

Также Карен Чухаджян посоветовал придерживаться карантина и укреплять иммунитет домашними тренировками.

"Сейчас для всего мира очень непростой период. Верю, что все закончится благополучно для каждого из нас. Мойте руки, высыпайтесь, соблюдайте карантин и укрепляйте иммунитет домашними тренировками. Вскоре я к вам присоединюсь. Как видите, заболеть можно где и когда угодно. Поэтому берегите себя даже после окончания карантина, следите за своим самочувствием, но самое главное - сохраняйте бодрость духа", - заключил боксер.

Чахаджян является обладателем титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) International в полусреднем весе (до 66,7 кг), за свою карьеру провел 17 боев, и только в одном из них проиграл.