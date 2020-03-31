Украинские трудовые мигранты в 2019 году перевели в страну рекордную сумму, - НБУ

31 марта, 2020, 10:41

В 2019 году году украинские трудовые мигранты перевели в Украину более $12 млрд - рекордное значение с начала сбора статистики

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Больше всего денег - $3,68 млрд (почти 31% поступлений в Украину по этой статье) поступило из Польши.

На втором и третьем местах с сопоставимыми цифрами находятся Россия ($1,23 млрд, более 10% поступлений) и Чехия ($1,11 млрд, более 9% поступлений).

Еще в 2015 году ситуация была иной - из России поступало более четверти заработанных украинскими трудовыми мигрантами денег, из Польши - менее пятой части.

Объемы переводов из стран Евросоюза в 2019 году составили $7,85 млрд, а из стран постсоветского пространства - $1,36 млрд.

Денежные переводы трудовых мигрантов являются важной статьей поступления валюты в Украину. В 2019 году переводы заробитчан составили 7,8% ВВП Украины.