Украинские трудовые мигранты в 2019 году перевели в страну рекордную сумму, - НБУ
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Больше всего денег - $3,68 млрд (почти 31% поступлений в Украину по этой статье) поступило из Польши.
На втором и третьем местах с сопоставимыми цифрами находятся Россия ($1,23 млрд, более 10% поступлений) и Чехия ($1,11 млрд, более 9% поступлений).
Еще в 2015 году ситуация была иной - из России поступало более четверти заработанных украинскими трудовыми мигрантами денег, из Польши - менее пятой части.
Объемы переводов из стран Евросоюза в 2019 году составили $7,85 млрд, а из стран постсоветского пространства - $1,36 млрд.
Денежные переводы трудовых мигрантов являются важной статьей поступления валюты в Украину. В 2019 году переводы заробитчан составили 7,8% ВВП Украины.
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