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Espreso.tvОбществоУкраинские трудовые мигранты в 2019 году перевели в страну рекордную сумму, - НБУ

Украинские трудовые мигранты в 2019 году перевели в страну рекордную сумму, - НБУ

В 2019 году году украинские трудовые мигранты перевели в Украину более $12 млрд - рекордное значение с начала сбора статистики

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Больше всего денег - $3,68 млрд (почти 31% поступлений в Украину по этой статье) поступило из Польши.

На втором и третьем местах с сопоставимыми цифрами находятся Россия ($1,23 млрд, более 10% поступлений) и Чехия ($1,11 млрд, более 9% поступлений).

Еще в 2015 году ситуация была иной - из России поступало более четверти заработанных украинскими трудовыми мигрантами денег, из Польши - менее пятой части.

Объемы переводов из стран Евросоюза в 2019 году составили $7,85 млрд, а из стран постсоветского пространства - $1,36 млрд.

Денежные переводы трудовых мигрантов являются важной статьей поступления валюты в Украину. В 2019 году переводы заробитчан составили 7,8% ВВП Украины.

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