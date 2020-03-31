Трамп продлил на год санкции против РФ, введенные в связи с кибератаками на США

31 марта, 2020, 09:10

Президент Дональд Трамп продлил до 1 апреля 2021 года действие против России санкций, введенных в связи с кибератаками против Соединенных Штатов

Об этом говорится в заявлении на сайте американской администрации, передает Радио Свобода.

"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года", - отметил американский президент.

Указ, впервые принятый президентом Бараком Обамой, предусматривает ограничение против стран, которые представляют угрозу для США в киберпространстве.

"Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в документе.

Решение позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, осуществляющих кибератаки против США, в частности, блокировать счета и любые активы подсанкционных лиц на территории страны.