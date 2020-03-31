Трамп продлил на год санкции против РФ, введенные в связи с кибератаками на США
Об этом говорится в заявлении на сайте американской администрации, передает Радио Свобода.
"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года", - отметил американский президент.
Указ, впервые принятый президентом Бараком Обамой, предусматривает ограничение против стран, которые представляют угрозу для США в киберпространстве.
"Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в документе.
Решение позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, осуществляющих кибератаки против США, в частности, блокировать счета и любые активы подсанкционных лиц на территории страны.
- Соединенные Штаты Америки могут вмешаться в нефтяную войну между Саудовской Аравией и Россией, введя санкции против РФ для стабилизации цен на нефть и рынка в целом.
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