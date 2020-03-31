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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила о морозе и порывах ветра и рассказала, когда ждать потепления

Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозе и порывах ветра и рассказала, когда ждать потепления

1 апреля в Украине ожидается небольшой мороз ночью, а в течение дня воздух прогреется до +3 ... + 8 ° C

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Шутить не будем, ведь погода еще совсем не настроена к шуткам. 1 апреля в Украине небольшой мороз. В течение дня температура невысокая, +3 ... + 8, почти по всей Украине. Порывистый ветер", - сказала Диденко.

Синоптик отметила, что ночью морозы охватят всю территорию Украины, ожидается -2 ...- 6 ° C, в Карпатах до -6 ...- 12 ° C. Днем по всей Украине будет сухо и солнечно.

В Киеве 1 апреля будет прохладным, солнечным и с порывистым ветром.

"В Киеве также будет холодно. Небольшой мороз ночью. Вдеь от +3 до +6 и также порывистый ветер. Будет светить солнце", - сообщила Диденко.

Синоптик добавила, что потепление придет в Украину во второй половине недели и в дальнейшем будет усиливаться. Ближе к 7 апреля в Украине ожидается +13 ... + 19 ° C.

 
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