Собаки не передают коронавирус людям, но заразиться могут, - ветеринар

31 марта, 2020, 19:15

Ветеринар Олег Теленушин заявил, что если собака заразится коронавирусом, то она не передаст его человеку

Об этом он рассказал в эфире программы "PRO здоровье", передает Еспресо.TV .

"Дело в том, что собаки не болеют коронавирусом. Но заразиться они могут. Мы знаем случаи в Голландии, Тайване. Но они не передают это заболевание людям. Когда мы выходим на улицу гулять с животным, то на шерсти, на лапках, на мордочке оно может перенести коронавирус. Потому что наши люди не всегда гигиеничны. Многие плюют на землю, не моют руки, берутся за ручки. Поэтому собака может бежать и получить этот коронавирус. Потому что коронавирус очень устойчив. Например, в воздухе он может держаться до 3 -х часов. а на картоне до 3-х дней, а на металле до 4 дней. Он очень контагиозен и заразен. Другие вирусные заболевании не так контагиозны. Когда идете на прогулку собака должна быть на поводке. Расстояние к людям должно быть до 2-х метров", - сказал ветеринар.

Также Теленушин дал советы, как ухаживать за собакой в период эпидемии.

"Когда приходите домой, то собаке обрабатывайте лапы. Детским мылом обязательно моем, как и человеку 30 секунд. Если собака маленькая, то протираем и шерсть на животе. Желательно еще надевать на улицу бахилы или пакетики. Надевайте намордник животному", - добавил ветеринар.

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