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Espreso.tvОбществоСо 2 апреля в Ивано-Франковск ограничат въезд: поставят КПП, на которых будут мерять температуру

Со 2 апреля в Ивано-Франковск ограничат въезд: поставят КПП, на которых будут мерять температуру


фото: tsn
В Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город

Об этом сообщил городской глава Руслан Марцинкив на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, которое транслировалось в Facebook.

"Организовать и обеспечить установленные законом и порядком функционирование и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска. В частности, обеспечив обязательно температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля, то есть с четверга", - отметил городской глава.

Он отметил, что для выполнения этого решения просит приобщиться Нацгвардию.

В то же время патрульная полиция с 1 апреля должна обеспечить в Ивано-Франковске ограничение пользования детскими, игровыми и спортивными площадками на время действия карантина. В этот период в городе вводится ограничение на посещение парковых и рекреационных зон, запрещено распитие на улице алкогольных напитков и разведение костров.

Власти Ивано-Франковска советуют жителям сел и райцентров Прикарпатья без потребностей не посещать в период карантина областной центр.

 

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