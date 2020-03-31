Со 2 апреля в Ивано-Франковск ограничат въезд: поставят КПП, на которых будут мерять температуру

31 марта, 2020, 14:38

В Ивано-Франковске со 2 апреля заработают контрольно-пропускные пункты на въездах в город

Об этом сообщил городской глава Руслан Марцинкив на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, которое транслировалось в Facebook.

"Организовать и обеспечить установленные законом и порядком функционирование и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска. В частности, обеспечив обязательно температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля, то есть с четверга", - отметил городской глава.

Он отметил, что для выполнения этого решения просит приобщиться Нацгвардию.

В то же время патрульная полиция с 1 апреля должна обеспечить в Ивано-Франковске ограничение пользования детскими, игровыми и спортивными площадками на время действия карантина. В этот период в городе вводится ограничение на посещение парковых и рекреационных зон, запрещено распитие на улице алкогольных напитков и разведение костров.

Власти Ивано-Франковска советуют жителям сел и райцентров Прикарпатья без потребностей не посещать в период карантина областной центр.