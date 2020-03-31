 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШмыгаль анонсировал голосование по изменениям в бюджет за неделю

Шмыгаль анонсировал голосование по изменениям в бюджет за неделю


фото: КМУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что Верховная Рада через семь или восемь дней поддержит предлагаемые правительством изменения в государственный бюджет на 2020 год

Он сказал об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Радио Свобода.

По словам премьера, Рада на внеочередном заседании 30 марта не поддержала поправки из-за того, что не все народные депутаты имели возможность ознакомиться с ними.

"Мы работали над бюджетом совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме. Это бюджет чрезвычайной ситуации. В нем создан Фонд для борьбы с COVID-19. Мы сохранили практически все основные расходы, одновременно предложив наполнить Фонд на 97,1 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

Фонд будет предусматривать средства на поддержку медиков, закупку лекарств и мероприятия, связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям.

"Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что Украине нужна помощь всех международных финансовых учреждений для борьбы с коронавирусной инфекцией и преодоления экономических последствий, которые повлечет пандемия.

"Сегодня особенно важно работать со всеми международными донорами. Не только с МВФ. Мы также работаем со Всемирным банком, ЕС, ЕБРР и другими международными финансовыми учреждениями, которые могут поддержать Украину финансово", - заявил премьер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать