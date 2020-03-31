Шмыгаль анонсировал голосование по изменениям в бюджет за неделю

31 марта, 2020, 10:47

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность в том, что Верховная Рада через семь или восемь дней поддержит предлагаемые правительством изменения в государственный бюджет на 2020 год

Он сказал об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Радио Свобода.

По словам премьера, Рада на внеочередном заседании 30 марта не поддержала поправки из-за того, что не все народные депутаты имели возможность ознакомиться с ними.

"Мы работали над бюджетом совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме. Это бюджет чрезвычайной ситуации. В нем создан Фонд для борьбы с COVID-19. Мы сохранили практически все основные расходы, одновременно предложив наполнить Фонд на 97,1 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

Фонд будет предусматривать средства на поддержку медиков, закупку лекарств и мероприятия, связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям.

"Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что Украине нужна помощь всех международных финансовых учреждений для борьбы с коронавирусной инфекцией и преодоления экономических последствий, которые повлечет пандемия.

"Сегодня особенно важно работать со всеми международными донорами. Не только с МВФ. Мы также работаем со Всемирным банком, ЕС, ЕБРР и другими международными финансовыми учреждениями, которые могут поддержать Украину финансово", - заявил премьер.