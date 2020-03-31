Самая богатая россиянка призвала закрыть все продуктовые в стране

31 марта, 2020, 12:13

Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук призвала закрыть все магазины. По ее мнению, во время коронавируса россиянам следует совершать покупки в интернете

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам самой богатой женщины России по версии журнала Forbes Татьяны Бакальчук, крупнейшие торговые сети и логистические компании приняли соглашение о безопасности покупателей и персонала. Она призвала продовольственные магазины присоединиться к нему

Бакальчук, основательница интернет-магазина Wildberries, считает, что продукты следует покупать в интернете. Она также призвала покупать одежду и предметы красоты, чтобы бороться с депрессией на карантине.

"Пожалуйста, не кривите душой, прикрываясь постановлением, что вы и так делаете все для того, чтобы обеспечить как можно меньше контакт между людьми в ваших торговых залах. Мы все прекрасно знаем, что сейчас творится в ваших магазинах. Мы предлагаем вам присоединиться к нам и перевести все ваши магазины в режим пунктов выдачи заказов. у вас у всех есть онлайн-витрины. Пусть ваши покупатели заказывают и оплачивают продукты там и приходят в магазины только для того, чтобы забрать свои товары", - сказала Бакальчук.

Покупателей она призывает не скупать медицинские маски, чтобы оставить их врачам и работникам торговли. Вместо этого она предложила покупать книги, одежду, аксессуары и предметы красоты.

"Ничто так не поднимает настроение, особенно девушкам, как новенькое платье или помада. А переодевание к вечернему виртуальному походу в кино или театр поможет вам скоротать время и отвлечет от грустных мыслей", - заявила Бакальчук.

Справка: по состоянию на 2017 г. интернетом в РФ охвачено 76% процентов населения.

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