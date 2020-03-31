Рынок земли: Чубаров заявил о необходимости отдельных положений для Крыма

31 марта, 2020, 11:27

В Меджлисе крымскотатарского народа считают, что после голосования Верховной Рады за рынок земли необходимо подготовить и дополнить Земельный кодекс отдельным разделом по Крыму, который сейчас аннексирован Россией

Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Абсолютно правильным будет формирование уже сейчас рабочей группы по подготовке нового - крымского - раздела в Земельный кодекс Украины, в котором подробно следует выписать правила земельных отношений в освобожденном от российских оккупантов Крыму, в основу которых должно быть вложено право коренного крымскотатарского народа на свои земли, территории и ресурсы ", - написал он.