Рынок земли: Чубаров заявил о необходимости отдельных положений для Крыма
31 марта, 2020, 11:27
В Меджлисе крымскотатарского народа считают, что после голосования Верховной Рады за рынок земли необходимо подготовить и дополнить Земельный кодекс отдельным разделом по Крыму, который сейчас аннексирован Россией
Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
"Абсолютно правильным будет формирование уже сейчас рабочей группы по подготовке нового - крымского - раздела в Земельный кодекс Украины, в котором подробно следует выписать правила земельных отношений в освобожденном от российских оккупантов Крыму, в основу которых должно быть вложено право коренного крымскотатарского народа на свои земли, территории и ресурсы ", - написал он.
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