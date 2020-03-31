 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Все скупят олигархи и крупные компании": экс-министр экономики Милованов прокомментировал закон о земле

"Все скупят олигархи и крупные компании": экс-министр экономики Милованов прокомментировал закон о земле


фото: rbc.ua
Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов раскритиковал принятый закон о рынке сельскохозяйственных земель

Об этом экс-министр Милованов написал в Facebook.

Милованов считает, что ограничения, вводимые в начале работы рынка, приведут к тому, что сельскохозяйственную землю выкупят крупные компании и олигархи через подставных лиц.

Читайте также: Милованов: Фермеры сами будут просить открыть рынок земли для иностранцев

"Люди, которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличность, смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли. Так же как в 90-х определенные группы людей захватили предприятия через ваучеры, скупая их за бесценок и используя подставных лиц. На этот раз землю могут скупить через десятки или сотни подставных лиц, каждое из которых приобретет по 100 га ", - отметил Милованов.

Речь идет об ограничениях, предусмотренных принятым законом о земле: он должен заработать с 1 июля 2021 года. При этом, до конца 2023 покупать земельные паи смогут только физические лица. Юридические лица получат право покупать землю только с 1 января 2024 года.

Выходом из этой ситуации Милованов называет открытие рынка земли сразу для всех - и для компаний, и для физических лиц. Это должно снизить риск развития теневых схем.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать