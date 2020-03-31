"Все скупят олигархи и крупные компании": экс-министр экономики Милованов прокомментировал закон о земле

31 марта, 2020, 14:42

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов раскритиковал принятый закон о рынке сельскохозяйственных земель

Об этом экс-министр Милованов написал в Facebook.

Милованов считает, что ограничения, вводимые в начале работы рынка, приведут к тому, что сельскохозяйственную землю выкупят крупные компании и олигархи через подставных лиц.

Читайте также: Милованов: Фермеры сами будут просить открыть рынок земли для иностранцев

"Люди, которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличность, смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли. Так же как в 90-х определенные группы людей захватили предприятия через ваучеры, скупая их за бесценок и используя подставных лиц. На этот раз землю могут скупить через десятки или сотни подставных лиц, каждое из которых приобретет по 100 га ", - отметил Милованов.

Речь идет об ограничениях, предусмотренных принятым законом о земле: он должен заработать с 1 июля 2021 года. При этом, до конца 2023 покупать земельные паи смогут только физические лица. Юридические лица получат право покупать землю только с 1 января 2024 года.

Выходом из этой ситуации Милованов называет открытие рынка земли сразу для всех - и для компаний, и для физических лиц. Это должно снизить риск развития теневых схем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb