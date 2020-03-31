"Реал" готов заплатить 42 млн евро за 17-летнего футболиста

31 марта, 2020, 15:50

Мадридский "Реал" может купить 17-летнего полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, который стоит 42 млн евро

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, скауты мадридского "Реала" видят в 17-летнем французском хавбеке нового Поля Погба, а также идеальную замену для бразильца Каземиро.

Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан уже одобрил трансфер Эдуардо Камавинги, ориентированная трансферная стоимость за уроженца Анголы составляет 42 млн евро.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел за французский "Ренн" 36 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

30 марта стало известно, что капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не может договориться о новом контракте с испанским клубом.