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Espreso.tvСпорт"Реал" готов заплатить 42 млн евро за 17-летнего футболиста

"Реал" готов заплатить 42 млн евро за 17-летнего футболиста


фото: Getty Images
Мадридский "Реал" может купить 17-летнего полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, который стоит 42 млн евро

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, скауты мадридского "Реала" видят в 17-летнем французском хавбеке нового Поля Погба, а также идеальную замену для бразильца Каземиро.

Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан уже одобрил трансфер Эдуардо Камавинги, ориентированная трансферная стоимость за уроженца Анголы составляет 42 млн евро.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел за французский "Ренн" 36 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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