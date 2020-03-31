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Espreso.tvОбщество"Обсервация и подготовка инфраструктуры": Ермак рассказал о направлениях борьбы с коронавирусом

"Обсервация и подготовка инфраструктуры": Ермак рассказал о направлениях борьбы с коронавирусом


фото: president.gov.ua
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о двух направлениях работы по противодействию распространению коронавируса

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Ермак рассказал о том, что власти концентрируются на двух основных направлениях.

"Первое - обеспечение готовности нашей инфраструктуры от крупных до маленьких городков по той ситуации, если кто-то из наших граждан начинает болеть, чтобы оперативно можно было бы проверить, установить именно диагноз, и, если это коронавирус, оказать всю необходимую медицинскую помощь", - сказал глава Офиса .

Второе направление - обеспечить обсервацию людей, прибывших из-за рубежа.

"Для власти важен вопрос об обсервации этих людей и оказании всего необходимого для того, чтобы проконтролировать состояние их здоровья. Если кто-то из них имеет признаки коронавируса - пройти тестирование и обеспечить соответствующее лечение", - сказал Ермак.

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