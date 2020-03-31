"Надо спешить": биохимик объяснил, что мешает массовому производству украинских тестов на COVID-19

31 марта, 2020, 18:49

Директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что сейчас массовому производству тестов на выявление коронавируса в Украине мешает отсутствие финансирования

Об этом он сообщил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV

"Мы ожидаем, чтобы было осуществлено создание большего количества этих тестов. Их было 600, которые переданы в Центр общественного здоровья. Но сейчас затормозились, ведь в Институте были использованы все внутренние ресурсы, то есть все реактивы для создания диагностикумов. А все эти реактивы покупаются за рубежом. В Украине ни один из этих реактивов не производится", - заявил Комиссаренко.

Директор института также отметил, что нужно спешить и решать вопрос с финансированием, чтобы как можно быстрее закупить реагенты и изготовить отечественные тесты для проведения диагностики на COVID-19.

"Сейчас мешает отсутствие финансирования. Институт собственными силами может изготовить не более чем 40-50 тыс. тестов. Согласно указу президента, который вводил в действие решение СНБО, Институту было записано, что он должен изготовить 200 тыс. Но это возможно, если Институт свяжется с какой-то компанией, чтобы с их помощью масштабировать выпуск этих диагностикумов. Сейчас дело только за финансированием. Большая часть финансирования идет на закупку реагентов. Но надо спешить. Потому что нам надо как можно быстрее внедрять и проводить диагностику", - сказал Комиссаренко.

Директор Института биохимии также отметил, что сейчас страны Европы, где покупали эти реагенты необходимые для диагностикумов, вводят определенные экспортные ограничения. Ведь и сами используют эти реагенты.

Напомним, в Украине разработали собственную тест-систему на коронавирус.

Академик НАНУ Сергей Комиссаренко заявил, что системы для тестов на коронавирус по разработке Национальной академии наук Украины могут быть как минимум вдвое дешевле, чем те, что сейчас предлагаются на рынке.

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