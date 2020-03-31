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Espreso.tvОбщество"Если ты дома - ты защищен!" - Владимир Кличко призвал граждан соблюдать карантин

"Если ты дома - ты защищен!" - Владимир Кличко призвал граждан соблюдать карантин


фото: 24tv
Владимир Кличко на карантине записал видео к украинцам, призвав не пренебрегать правилами и беречь жизнь

Соответствующее обращение выдающийся боксер записал к соотечественникам, передает Еспресо.TV.

"Друзья, в нынешнем кризисе и вызовах, через которые проходит весь мир, есть главный и простой принцип: если ты дома, значит ты защищен. Улетев до объявления пандемии, нахожусь за пределами Украины, и, к сожалению, вынужден оставаться здесь, но в мыслях я с вами на родине", - заявил Владимир Кличко.

Он добавил, что сегодня сложная ситуация во всем мире, а особенно - в США. Вирус распространяется и бурлит с невероятной прогрессией. Приняты строгие ограничительные меры. Много заболевших и умерших, и их количество растет ежедневно.

"Даже здесь при таком количестве больных не хватает элементарного - масок, средств защиты и коек в больницах. В Нью-Йорке в Центральном Парке развернули полевой госпиталь", - отметил звездный боксер.

"Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И первое, что нам всем надо соблюдать элементарное, это меры предосторожности и самоизоляции. Когда вам говорят: "Останьтесь дома", это значит "останьтесь дома", иначе масштабы сложившейся ситуации будут катастрофическими", - добавил он.

 

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