"Боруссия" установила заоблачную цену за 20-летнего футболиста
31 марта, 2020, 17:17
Дортмундская "Боруссия" хочет получить за трансфер 20-летнего вингера Джейдон Санчо 130 млн евро
Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, главным претендентом на 20-летнего англичанина является "Манчестер Юнайтед", также сообщается об интересе лондонского "Челси".
В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Transfermarkt оценивает исполнителя в 130 млн евро.
- 24 марта стало известно, что мадридский "Реал" намерен усилить атаку нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холландом.
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