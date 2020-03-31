"Боруссия" установила заоблачную цену за 20-летнего футболиста

31 марта, 2020, 17:17

Дортмундская "Боруссия" хочет получить за трансфер 20-летнего вингера Джейдон Санчо 130 млн евро

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, главным претендентом на 20-летнего англичанина является "Манчестер Юнайтед", также сообщается об интересе лондонского "Челси".

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Transfermarkt оценивает исполнителя в 130 млн евро.