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Espreso.tvСпорт"Боруссия" установила заоблачную цену за 20-летнего футболиста

"Боруссия" установила заоблачную цену за 20-летнего футболиста


фото: Reuters
Дортмундская "Боруссия" хочет получить за трансфер 20-летнего вингера Джейдон Санчо 130 млн евро

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, главным претендентом на 20-летнего англичанина является "Манчестер Юнайтед", также сообщается об интересе лондонского "Челси".

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Transfermarkt оценивает исполнителя в 130 млн евро.

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