"Батькивщина" и ОПЗЖ объединились ради Коломойского, - ГПК

31 марта, 2020, 17:09

Обе фракции не голосовали за "банковский закон" №2571-д, который делает невозможным возвращение "Привата" олигарху

Об этом пишет "Центр противодействия коррупции" в Facebook .

"Давайте составим список, что объединяет "Батькивщину" Тимошенко и пророссийскую ОПЗЖ Медведчука. Начнем с того, что вчера они слились в едином порыве в пользу Коломойского - обе фракции не голосовали за "банковский закон" №2571-д, который делает невозможным возвращение Привата олигарху - банка, для спасения которого мы, налогоплательщики, отдали 155 млрд грн", - говорится в сообщении.

"5-10 лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем у россиян 100 миллиардов долларов. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - это недавняя цитата Игоря Коломойского, пишут в ЦПК.

"Неудивительно, что она созвучна намерениям экс-регионалов. Но, похоже, и во фракции Тимошенко не против такого сценария", - добавили в ЦПК.