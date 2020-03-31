"Аякс" разорвал контракт с футболистом, который вышел из комы

31 марта, 2020, 12:15

Нидерландский футбольный клуб "Аякс" расторг контракт с Абдельхаком Нури, который на днях вышел из двухлетней комы

Об этом сообщает De Telegraaf.

Такое решение амстердамского клуба связано с программой сокращения финансовых затрат на фоне кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.

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22-летний Нури перенес сердечный приступ во время товарищеского матча в июле 2017 года. За 2 года и 9 месяцев стало известно, что он вышел из комы.

"Аякс" продолжит платить Нури зарплату в начале июля 2020 года и будет поддерживать семью футболиста.

Напомним, 27 марта Абдельхаким Нури вышел из комы , в которой находился с лета 2017 года.

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