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Espreso.tvСпорт"Аякс" разорвал контракт с футболистом, который вышел из комы

"Аякс" разорвал контракт с футболистом, который вышел из комы


фото: Getty Images
Нидерландский футбольный клуб "Аякс" расторг контракт с Абдельхаком Нури, который на днях вышел из двухлетней комы

Об этом сообщает De Telegraaf.

Такое решение амстердамского клуба связано с программой сокращения финансовых затрат на фоне кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.

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22-летний Нури перенес сердечный приступ во время товарищеского матча в июле 2017 года. За 2 года и 9 месяцев стало известно, что он вышел из комы.

"Аякс" продолжит платить Нури зарплату в начале июля 2020 года и будет поддерживать семью футболиста.

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