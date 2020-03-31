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Espreso.tvСпортПолные негодяи: Президент UFC набросился на журналистов из-за боя Хабиб - Фергюсон

Полные негодяи: Президент UFC набросился на журналистов из-за боя Хабиб - Фергюсон


фото: Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что журналисты мешают организации боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном

Об этом сообщает BJPenn.

По словам президента UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дейн Уайта, бой между чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится 18 апреля. Однако, по его словам, журналисты разрушают его планы по поводу места проведения поединка.

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"Я еще ничего не решил, но, вероятно, скоро я все расскажу. Большинство журналистов - полные негодяи. Как только ты даешь им понять свои планы, то они сразу пытаются поломать то, над чем ты работал. Я сказал этим ребятам, что больше не буду рассказывать о своих планах. Послушайте вот что: бой Хабиба и Тони состоится 18 апреля, где-то на этой "долбаной" планете. Я дам вам знать, когда будет нужно", - сказал Уайт.

  • Напомним, 19 марта Дейна Уайт в шутку предложил в связи с пандемией коронавируса провести поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона на Луне.

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