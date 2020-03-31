Петр Порошенко: через год после президентских выборов мы вынуждены спасать Украину от дефолта

31 марта, 2020, 10:54

Ровно год назад состоялся первый тур президентских выборов, после которых сменилась власть, а Украину уже приходится спасать от дефолта. Запас прочности и роста, который был заложен в экономике, бездарно растрачен, а на последствия непутевого руководства теперь еще и накладываются риски, связанные с мировой пандемией коронавируса

Об этом на брифинге в парламенте заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что фракция "Европейская Солидарность" готова в этой критической ситуации подставить власти плечо. Именно поэтому фракция поддержала в первом чтении так называемый закон о банках, который является принципиальным для возобновления сотрудничества с МВФ.

"Сегодня сделан большой шаг в том, чтобы отвести от Украины дефолт. В 2014-2015 годах наша команда защитила страну от дефолта тогда и подставила плечо для того, чтобы не допустить дефолта сейчас. Дефолт - это банкротство государства, он бьет в первую очередь по малообеспеченным через механизмы инфляции, это тогда, когда галопирующие цены обеспечивают стремительное обнищание людей. Это остановка роста безработицы, это то, чтобы оставить инвесторов в Украине, это не допустить обесценивания гривни по отношению к основным мировым валютам, это защита украинского государства", пояснил Порошенко.

"Несмотря на то, что "Европейская Солидарность" является лидером украинской оппозиции, мы готовы в условиях пандемии, в условиях угрозы государству подставить плечо и защитить государство. Сегодня именно этот случай, сегодня мы продемонстрировали, что наши слова точно не расходятся с делом. Дорога еще длинная, работы впереди еще много, но мы будем делать все возможное, чтобы минимизировать последствия неуклюжести и некомпетентности властной команды для украинского народа, для Украины", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" обратил внимание на то, что ситуация в стране очень сложная и требует профессиональных, быстрых и системных решений.

"548 украинцев заболели коронавирусом. Еще пару недель назад их не было вовсе. 13 украинцев умерли. И еще одна цифра - дефицит бюджета уже с начала года составляет 40 млрд гривень. Это означает, что экономика вошла в крутое пике", - отметил Порошенко .

"Сегодня ровно год, который исполняется с первого тура президентских выборов. Ровно год назад Украина росла на 4,5% ВВП. Ровно год назад были наполнены золотовалютные резервы, большие остатки на казначейском счете. И "новые лица" за год сделали невероятное. Украина находится в состоянии глубокого экономического кризиса, и войну нам придется вести на три фронта. Первый фронт - отпор российской агрессии, второй фронт - это отпор пандемии коронавируса и третий фронт - это защита экономики, защита малообеспеченных, защита людей, у которых просто физически не остается денег для того, чтобы выдержать карантин.

И для этого нужна международная помощь. Потому что и мировую коалицию, которая за пять лет была создана нашей командой, за этот год им удалось разрушить", - подытожил пятый президент.