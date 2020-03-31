Пасха во время карантина: ПЦУ соберет синод, чтобы выбрать формат празднования
31 марта, 2020, 16:53
Православная церковь Украины выберет формат празднования Пасхи во время карантина на заседании Священного синода, который могут провести по видеосвязи ближе к 13 апреля
Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ, диакон Михаил Омелян в комментарии "Украинской правде".
"Это будут практические рекомендации для духовенства и мирян, в том числе о порядке совершения богослужений в эти дни. Сюда входит: идти ли в храм или быть дома, как святить паску и т.д.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание Синода могут провести по видеосвязи, как и предыдущее, 24 марта.
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