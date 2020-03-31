Отсутствие "монобольшинства" и поддержка "ЕС", "Голоса" и "Довиры": как Рада голосовала за рынок земли

31 марта, 2020, 08:43

Законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обороту земель сельскохозяйственного назначения" был принят голосами части фракции "Слуги народа" при поддержке "Европейской солидарности", "Голоса", большинства группы "Довира" и 5 внефракционных нардепов

Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

Так, фракция "Слуга народа" дала в поддержку законопроекта лишь 206 голосов из возможных 248. При этом 35 нардепов отсутствовали, 2 - голосовали против, 2 - воздержались, еще 3 - не голосовали.

Таким образом, так называемое "монобольшинство" фракции власти не смогло собраться, чтобы принять законопроект лишь собственными силами.

Зато значительную поддержку законопроекта предоставила именно оппозиционная "Европейская Солидарность": из 27 нардепов законопроект поддержали 23, "против" проголосовал только Алексей Гончаренко, еще 3 нардепа отсутствовали. Лидер фракции Петр Порошенко поддержал законопроект.

Из 21 внефракционного депутата законопроект поддержали 5, против проголосовали 4, не голосовали - 2, отсутствовали 10.

Из 20 нардепов фракции "Голос" "за" проголосовали 13 отсутствовали 7.

В депутатской группе "Довира" из 17 нардепов "за" проголосовали 12, "против" - 1, отсутствовали 4 депутата.

Остальные фракции и группы не дали в поддержку законопроекта ни одного голоса, зато в "Батькивщине" 12 депутатов проголосовали "против", еще 12 - отсутствовали, в "Оппозиционный платформе - За жизнь" против было 2 нардепа, не голосовали - 23, отсутствовали - 19 .

Напомним, ночью 31 марта в 00:42 Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 о рынке земли.

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