 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОтсутствие "монобольшинства" и поддержка "ЕС", "Голоса" и "Довиры": как Рада голосовала за рынок земли

Отсутствие "монобольшинства" и поддержка "ЕС", "Голоса" и "Довиры": как Рада голосовала за рынок земли


фото: REUTERS
Законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обороту земель сельскохозяйственного назначения" был принят голосами части фракции "Слуги народа" при поддержке "Европейской солидарности", "Голоса", большинства группы "Довира" и 5 внефракционных нардепов

Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

Так, фракция "Слуга народа" дала в поддержку законопроекта лишь 206 голосов из возможных 248. При этом 35 нардепов отсутствовали, 2 - голосовали против, 2 - воздержались, еще 3 - не голосовали.

Таким образом, так называемое "монобольшинство" фракции власти не смогло собраться, чтобы принять законопроект лишь собственными силами.

Зато значительную поддержку законопроекта предоставила именно оппозиционная "Европейская Солидарность": из 27 нардепов законопроект поддержали 23, "против" проголосовал только Алексей Гончаренко, еще 3 нардепа отсутствовали. Лидер фракции Петр Порошенко поддержал законопроект.

Из 21 внефракционного депутата законопроект поддержали 5, против проголосовали 4, не голосовали - 2, отсутствовали 10.

Из 20 нардепов фракции "Голос" "за" проголосовали 13 отсутствовали 7.

В депутатской группе "Довира" из 17 нардепов "за" проголосовали 12, "против" - 1, отсутствовали 4 депутата.

Остальные фракции и группы не дали в поддержку законопроекта ни одного голоса, зато в "Батькивщине" 12 депутатов проголосовали "против", еще 12 - отсутствовали, в "Оппозиционный платформе - За жизнь" против было 2 нардепа, не голосовали - 23, отсутствовали - 19 .

  • Напомним, ночью 31 марта в 00:42 Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 о рынке земли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать