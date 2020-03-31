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Espreso.tvОбществоОснователь банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП

Основатель банка "Аваль" Шпиг погиб в ДТП

Основатель банка "Аваль" Федор Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

"Мерседес" предпринимателя потерял управление и вылетел в кювет. Шпиг и его водитель погибли, еще одна пассажирка находится в больнице в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 14 часов на 215-м километре трассы Киев-Чоп возле с. Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

Федор Шпиг - банкир, предприниматель, общественный деятель. Основатель банков "Аваль" и "Престиж", холдинга "Молочный альянс" (торговые марки "Славия", "Млечный Путь", "Здорово" и "Яготинське"). Депутат Верховной Рады 3, 4 и 5 созывов.

Телеканал "Еспресо" выражает искренние соболезнования родным и близким Федора Шпига.

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