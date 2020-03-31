Олимпийская чемпионка во время тренировки в лесу наткнулась на медведя
Нильссон выложила фото следов животного, которое увидела во время тренировки, в Instagram.
"Я видела медведя! Это ли не сумасшествие? О нет! К сожалению, у меня не было с собой моей маленькой винтовки, хотя, пожалуй, я все равно бы не попала", - написала Нильссон.
26-летняя Стена Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и двукратной чемпионкой мира. Нынешний сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за перелома ребра. Это позволило ей попробовать свои силы в стрельбе. На прошлой неделе шведка сообщила, что переходит в биатлон.
JAG SÅG EN BJÖRN IDAG !! Hur sjukt ?? Och nej, jag hade tyvärr inte min lilla bössa med mig . Hade nog ändå inte träffat hehehe (PS. Att våga sig fram efteråt och ta den här bilden var ett litet utdraget projekt i sig )
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-