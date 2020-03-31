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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка во время тренировки в лесу наткнулась на медведя

Олимпийская чемпионка во время тренировки в лесу наткнулась на медведя


фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стена Нильссон во время тренировки в лесу встретила медведя

Нильссон выложила фото следов животного, которое увидела во время тренировки, в Instagram.

"Я видела медведя! Это ли не сумасшествие? О нет! К сожалению, у меня не было с собой моей маленькой винтовки, хотя, пожалуй, я все равно бы не попала", - написала Нильссон.

26-летняя Стена Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и двукратной чемпионкой мира. Нынешний сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за перелома ребра. Это позволило ей попробовать свои силы в стрельбе. На прошлой неделе шведка сообщила, что переходит в биатлон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAG SÅG EN BJÖRN IDAG !! Hur sjukt ?? Och nej, jag hade tyvärr inte min lilla bössa med mig . Hade nog ändå inte träffat hehehe (PS. Att våga sig fram efteråt och ta den här bilden var ett litet utdraget projekt i sig )

Публикация от stinanilssoons (@stinanilssoons)

 

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