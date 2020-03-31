Олимпийская чемпионка во время тренировки в лесу наткнулась на медведя

31 марта, 2020, 21:12

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стена Нильссон во время тренировки в лесу встретила медведя

Нильссон выложила фото следов животного, которое увидела во время тренировки, в Instagram.

"Я видела медведя! Это ли не сумасшествие? О нет! К сожалению, у меня не было с собой моей маленькой винтовки, хотя, пожалуй, я все равно бы не попала", - написала Нильссон.

26-летняя Стена Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте и двукратной чемпионкой мира. Нынешний сезон Нильссон завершила досрочно в январе из-за перелома ребра. Это позволило ей попробовать свои силы в стрельбе. На прошлой неделе шведка сообщила, что переходит в биатлон.