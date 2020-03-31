Официальный курс: гривня ощутимо укрепила позиции
31 марта, 2020, 09:25
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни в отношении доллара на 12 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс на 31 марта установлен на уровне 28,06 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,96 гривни. На 30 марта курс был 30,90 гривни.
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