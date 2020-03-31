Никто не знал откуда он: игрок "Динамо" назвал самых ярких партнеров по команде

31 марта, 2020, 18:49

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера признался, что встретил в столичном клубе много ярких футболистов

Об этом сообщает Newonce Sport.

"Я несколько лет играю за "Динамо", поэтому таких было много. От Карлоса Самбрано до Дениса Гармаша. Самбрано приехал к нам из "Рубина", прибыл с лишним весом, рыхлым, толстым и тренировался индивидуально. Позже сыграл матч за дубль, но начались разные странные травмы. К концу никто не знал, он был игроком первой команды или дубля. он немного поработал с нами, потом он не тренировался, никуда летал, его вообще не было в клубе. Трудно сказать, что с ним происходило", - рассказал польский защитник.

Зимой Карлос Самбрано перешел в аргентинский "Бока Хуниорс", ни разу не сыграв за основу "Динамо". В составе сборной Перу защитник в 2019 году стал вицечемпионом Америки.