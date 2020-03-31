Никто не знал откуда он: игрок "Динамо" назвал самых ярких партнеров по команде
Об этом сообщает Newonce Sport.
"Я несколько лет играю за "Динамо", поэтому таких было много. От Карлоса Самбрано до Дениса Гармаша. Самбрано приехал к нам из "Рубина", прибыл с лишним весом, рыхлым, толстым и тренировался индивидуально. Позже сыграл матч за дубль, но начались разные странные травмы. К концу никто не знал, он был игроком первой команды или дубля. он немного поработал с нами, потом он не тренировался, никуда летал, его вообще не было в клубе. Трудно сказать, что с ним происходило", - рассказал польский защитник.
Зимой Карлос Самбрано перешел в аргентинский "Бока Хуниорс", ни разу не сыграв за основу "Динамо". В составе сборной Перу защитник в 2019 году стал вицечемпионом Америки.
- 14 января "Динамо" не взяла на сборы защитника Карлоса Самбрано, чтобы перуанец быстрее нашел себе новый клуб.
- 22 ноября 2019-го года перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано был обвинен в избиении двух девушек, одна из них несовершеннолетняя.
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