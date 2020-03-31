На Волыни коронавирус обнаружили у мужчины посмертно, - ОГА
31 марта, 2020, 13:21
У волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020 года лабораторные исследования подтвердили коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Смерть мужчины наступила в результате сердечного приступа.
"Один случай выявлен посмертно. В частности, у волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020 года лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10:00 31 марта зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции в этой области. Еще 10 человек проверяют.
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