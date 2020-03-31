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Espreso.tvОбществоНа Волыни коронавирус обнаружили у мужчины посмертно, - ОГА

На Волыни коронавирус обнаружили у мужчины посмертно, - ОГА


фото: reuters
У волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020 года лабораторные исследования подтвердили коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Смерть мужчины наступила в результате сердечного приступа.

"Один случай выявлен посмертно. В частности, у волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020 года лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 31 марта зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции в этой области. Еще 10 человек проверяют.

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