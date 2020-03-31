На Тернопольщине коронавирус обнаружили у ребенка полутора лет, он в реанимации

31 марта, 2020, 15:23

В Тернопольской области, в реанимации находится ребенок 1,5 года, у которого обнаружили коронавирус

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"Во взрослой больнице находятся 5 пациентов из Тернопольской области, в детской больнице - 7 пациентов: 11-летний ребенок с мамой, дети 13 и 14 лет с мамой, ребенок полутора лет с мамой в реанимации. И у детей, и у мам подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.

Также подтверждены случаи коронавируса у двух мужчин из Тернопольской области.

Сейчас 393 жителя города находятся на самоизоляции.

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