На Сумщине подтвердили 7 случаев COVID-19

31 марта, 2020, 14:59

По состоянию на 9:00 31 марта количество зафиксированных случаев COVID-19 в Сумской области возросло до 17

Об этом говорится в сообщении Сумского областного лабораторного центра, передает "РБК-Украина".

В Сумской области лабораторно подтвердили еще семь случаев коронавируса.

Таким образом, по состоянию на 9:00 31 марта, количество зафиксированных случаев COVID-19 в Сумской области возросло до 17:

Конотопский район - 9;

Кролевецкий район - 1;

Суммы - 3;

Ахтырка - 4.

Также 9 человек в Сумской области находятся с подозрением на коронавирус - 5 в Сумах, 2 в Сумском районе, и по 1 в Белопольском районе и Шостке.

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