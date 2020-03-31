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Espreso.tvОбществоНа Сумщине подтвердили 7 случаев COVID-19

На Сумщине подтвердили 7 случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 31 марта количество зафиксированных случаев COVID-19 в Сумской области возросло до 17

Об этом говорится в сообщении Сумского областного лабораторного центра, передает "РБК-Украина".

В Сумской области лабораторно подтвердили еще семь случаев коронавируса.

Таким образом, по состоянию на 9:00 31 марта, количество зафиксированных случаев COVID-19 в Сумской области возросло до 17:

  • Конотопский район - 9;
  • Кролевецкий район - 1;
  • Суммы - 3;
  • Ахтырка - 4.

Также 9 человек в Сумской области находятся с подозрением на коронавирус - 5 в Сумах, 2 в Сумском районе, и по 1 в Белопольском районе и Шостке.

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