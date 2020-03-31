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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине пьяный полицейский въехал в дерево: погибла 19-летняя пассажирка

На Кировоградщине пьяный полицейский въехал в дерево: погибла 19-летняя пассажирка


фото: ДБР
31 марта в Кировоградской области пьяный 24-летний полицейский не справился с управлением и влетел в дерево

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 24-летний сотрудник полиции города Долинска сел за руль автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево, в результате чего погибла 19-летняя пассажирка.

Полицейский выжил и был доставлен в больницу.

В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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