На Кировоградщине пьяный полицейский въехал в дерево: погибла 19-летняя пассажирка

31 марта, 2020, 15:39

31 марта в Кировоградской области пьяный 24-летний полицейский не справился с управлением и влетел в дерево

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 24-летний сотрудник полиции города Долинска сел за руль автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево, в результате чего погибла 19-летняя пассажирка.

Полицейский выжил и был доставлен в больницу.

В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb