 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе получили ранения два бойца ВСУ

На Донбассе получили ранения два бойца ВСУ

На Донбассе в результате обстрела ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"На Луганском направлении в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им оказана медицинская помощь.

Действия российских оккупантов не остались без ответа и силы ООС подавили огневую активность противника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать