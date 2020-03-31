На Донбассе получили ранения два бойца ВСУ

31 марта, 2020, 18:37

На Донбассе в результате обстрела ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"На Луганском направлении в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им оказана медицинская помощь.

Действия российских оккупантов не остались без ответа и силы ООС подавили огневую активность противника.

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