На Донбассе получили ранения два бойца ВСУ
31 марта, 2020, 18:37
На Донбассе в результате обстрела ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"На Луганском направлении в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.
Пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им оказана медицинская помощь.
Действия российских оккупантов не остались без ответа и силы ООС подавили огневую активность противника.
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