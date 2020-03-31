Монобольшинство провалило голосование 70% решений ВР в марте, - КИУ

31 марта, 2020, 13:09

Монобольшинство провалило голосование 70% последних решений Рады

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

"В течение последнего месяца существенно ухудшились показатели голосований монобольинства. Депутаты "Слуги народа" стали чаще проваливать голосования, не обеспечивая 226 "за". Так, всего в марте было принято 25 законодательных актов. Только за 7 из них проголосовало 226 и более депутатов "Слуги народа". Таким образом депутаты монобольшинства фактически провалили голосование 70% последних решений Рады", - говорится в сообщении.

К примеру в КИУ отмечают, что за постановление ВР о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке проголосовали лишь 179 депутатов "Слуги народа", за увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов - 187, за назначение Максима Степанова министром здравоохранения - 195, за так называемый закон о невозвращении банков бывшим владельцам - 198, за увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения - 201, за назначение Сергея Марченко министром финансов - 212, за назначение Игоря Петрашко министром экономики - 217, по закон об открытии рынка земли - 206.

Зато, уточняют эксперты, удалось обеспечить 226 "за" от "Слуги народа" только во время голосований за отставку правительства Алексея Гончарука и увольнение членов Кабмина (240 и 242 "за"), назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины и формирование нового состава правительства (242 и 228 "за"), назначение Андрея Тарана министром обороны (239 "за") и назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел (242 "за").

"В состав фракции "Слуга народа" входит 248 народных депутатов, которые имеют статус монобольшинства. Однако, как показывает мониторинг КИУ, реально голосует меньшее количество человек. В течение марта "Слуга народа" только семь раз смогла собрать необходимые 226 "за". И если раньше это выглядело как временные сбои в работе фракции, то сейчас есть основания говорить о систематической проблеме в работе монобольшинства", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

При этом, отметил он, голосов не хватало за важные кадровые назначения и без помощи от других фракции эти решения просто не были бы приняты.