Мохаммед Али для бедных: знаменитый тренер сравнил Джошуа с легендой бокса

31 марта, 2020, 13:30

Американский тренер Тедди Атлас сравнил чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа с легендарным боксером Мохаммедом Али

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Атласа, который сейчас тренирует украинского боксера Александра Гвоздика, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, сумел перестроиться, благодаря чему взял реванш за поражение у американца Энди Руиса.

"Многие считали Джошуа лучшим, но потом его нокаутировал Руис, однако он сумел перестроить себя, что не так уж и просто. Джошуа переделал себя. Он был тем парнем, который использовал свои физические качества, плюс он большой и сложен, как Адонис. Он ведет бой и ищет возможности для контратак, он золотой призер Олимпиады. Но, по большому счету, он всегда был агрессором ", - сказал Атлас.

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Однако, по его словам, Джошуа является лишь бледной копией легендарного американца Мохаммеда Али, хотя это ни в коем случае не умаляет его лучших качеств.

"Он переделал себя и стал версией "Мохаммеда Али для бедных". И я ни в коем случае не смеюсь над ним, потому что каждый боксер является лишь бледной копией Мохаммеда Али. Он проделал отличную работу, сделав все от него зависящее, чтобы побить Руиса в втором поединке. Играл на слабостях Руиса. Очень интересно: в своем следующем бою он попытается совместить свой новый и старый стили ", - спросил Атлас.

Джошуа сенсационно уступил Руису в июне 2019 года, однако уже в декабре взял у него реванш и вернул себе титулы.

Напомним, 25 марта британский боксер Энтони Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как узнал, что принц Чарльз, с которым он недавно встретился, сдал положительный тест на коронавирус.

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