Местные бюджеты потеряют 12,4 млрд грн за принятие "антикризисных" законов Радой, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Об антикризисном законе 32 75, в котором прописано много важных норм. В обращении к руководству страны мэры ассоциации городов Украины просили учесть их предложения", - напомнил Кличко в обращении.
"Этот закон вчера приняли. В чем были предостережения мэров и чем этот закон грозит киевлянам? По сути - это грабеж местных бюджетов. Вопреки позиции президента, премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты не прислушались к требованиям местных общин и приняли законопроект, в котором создали несправедливые условия для бизнеса", - заявил мэр Киева.
По его словам, законом обеспечили отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней. Из-за уже введенных изменений в налоговое законодательство местные бюджеты будут иметь потери, по меньшей мере, 12,4 млрд грн.
"Только потери бюджета столицы в условиях борьбы с коронавируса составляют около 1,6 млрд грн", - подчеркнул Кличко.
"Из-за принятия закона 32 75 у общин не будет средств на зарплаты медикам, соцработникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ", - добавил он.
Мэр столицы отметил, что депутаты учли только часть предложений и одобрили половинчатые решения, например, предоставили отсрочку по уплате налога на землю и недвижимость бизнеса, который не работает, и тому, который работает.
Кличко отмечает, что таким образом владельцы паев не получат прибыли от своей земли от арендаторов агрохолдингов.
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