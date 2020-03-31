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Espreso.tvОбществоМестные бюджеты потеряют 12,4 млрд грн за принятие "антикризисных" законов Радой, - Кличко

Местные бюджеты потеряют 12,4 млрд грн за принятие "антикризисных" законов Радой, - Кличко


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал принятый Радой 30 марта антикризисный закон 32 75, заявив, что это грабеж бюджетов местных властей

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Об антикризисном законе 32 75, в котором прописано много важных норм. В обращении к руководству страны мэры ассоциации городов Украины просили учесть их предложения", - напомнил Кличко в обращении.

"Этот закон вчера приняли. В чем были предостережения мэров и чем этот закон грозит киевлянам? По сути - это грабеж местных бюджетов. Вопреки позиции президента, премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты не прислушались к требованиям местных общин и приняли законопроект, в котором создали несправедливые условия для бизнеса", - заявил мэр Киева.

По его словам, законом обеспечили отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней. Из-за уже введенных изменений в налоговое законодательство местные бюджеты будут иметь потери, по меньшей мере, 12,4 млрд грн.

"Только потери бюджета столицы в условиях борьбы с коронавируса составляют около 1,6 млрд грн", - подчеркнул Кличко.

"Из-за принятия закона 32 75 у общин не будет средств на зарплаты медикам, соцработникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ", - добавил он.

Мэр столицы отметил, что депутаты учли только часть предложений и одобрили половинчатые решения, например, предоставили отсрочку по уплате налога на землю и недвижимость бизнеса, который не работает, и тому, который работает.

Кличко отмечает, что таким образом владельцы паев не получат прибыли от своей земли от арендаторов агрохолдингов.

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