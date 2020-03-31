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Espreso.tvСпортМесси попал на обложку L&#39;Equipe в образе Че Гевары

Месси попал на обложку L'Equipe в образе Че Гевары


фото: twitter.com/lequipe
Аргентинский футболист Лионель Месси попал на обложку французского издания L'Equipe в образе культового революционера Че Гевары

Фото обложки L'Equipe изложил в twitter.

Издание разместило на обложке своего нового выпуска 32-летнего аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сравнив его с Эрнесто Че Геварой.

"Лионель Месси. Барселонский Че", - подписано снимок.

Эрнесто Че Гевара прежде известен благодаря участию в кубинской революции. Однако он аргентинец и родился в одном городе с Лионелем Месси - Росарио.

  • Напомним, 25 марта футболист "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выделили по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

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