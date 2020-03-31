Месси попал на обложку L'Equipe в образе Че Гевары
31 марта, 2020, 08:43
Аргентинский футболист Лионель Месси попал на обложку французского издания L'Equipe в образе культового революционера Че Гевары
Фото обложки L'Equipe изложил в twitter.
Издание разместило на обложке своего нового выпуска 32-летнего аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сравнив его с Эрнесто Че Геварой.
"Лионель Месси. Барселонский Че", - подписано снимок.
Эрнесто Че Гевара прежде известен благодаря участию в кубинской революции. Однако он аргентинец и родился в одном городе с Лионелем Месси - Росарио.
Lionel Messi en une du journal L'Équipe ce mardi 31 mars.- L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2020
Le journal> https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/h2t7RHECyZ
- Напомним, 25 марта футболист "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выделили по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.
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