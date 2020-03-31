Меган Маркл и принц Гарри обратились к поклонникам с прощальным заявлением

31 марта, 2020, 13:27

С завтрашнего дня герцог и герцогиня Сассекские прекращают исполнять обязанности членов королевской семьи

В связи с этим событием пара поделилась на странице Sussex Royal в Instagram прощальным постом. 11 млн своих подписчиков они объявили, что больше не будут здесь публиковать посты и прекращают пользоваться этой страницей в Instagram.

"Как мы все можем чувствовать, мир в этот момент кажется чрезвычайно хрупким. Тем не менее, мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию - как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, в наших сообществах и на передовой - вместе мы можем поднять друг друга, чтобы понять полноту этого обещания. Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа будет продолжаться. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем быстрого воссоединения с вами", - и деться в заявлении.

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Меган и Гарри отметили, что самое важное сейчас - это здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений многих проблем, возникших в результате пандемии коронавируса. "Поскольку мы все находим роль, которую мы должны играть в этом глобальном нарушении и изменении привычек, мы концентрируем внимание на этой новой главе, чтобы понять, как мы можем внести лучший вклад. Мы с нетерпением ждем быстрое соединение с вами. Вы были прекрасны! А до тех пор, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге. Гарри и Меган ", - отмечается в посте.