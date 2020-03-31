 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМеган Маркл и принц Гарри обратились к поклонникам с прощальным заявлением

Меган Маркл и принц Гарри обратились к поклонникам с прощальным заявлением


фото: reuters
С завтрашнего дня герцог и герцогиня Сассекские прекращают исполнять обязанности членов королевской семьи

В связи с этим событием пара поделилась на странице Sussex Royal в Instagram прощальным постом. 11 млн своих подписчиков они объявили, что больше не будут здесь публиковать посты и прекращают пользоваться этой страницей в Instagram.

"Как мы все можем чувствовать, мир в этот момент кажется чрезвычайно хрупким. Тем не менее, мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию - как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, в наших сообществах и на передовой - вместе мы можем поднять друг друга, чтобы понять полноту этого обещания. Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа будет продолжаться. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем быстрого воссоединения с вами", - и деться в заявлении.

Читайте также: Канада планирует прекратить расходы на охрану принца Гарри и Меган Маркл

Меган и Гарри отметили, что самое важное сейчас - это здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений многих проблем, возникших в результате пандемии коронавируса. "Поскольку мы все находим роль, которую мы должны играть в этом глобальном нарушении и изменении привычек, мы концентрируем внимание на этой новой главе, чтобы понять, как мы можем внести лучший вклад. Мы с нетерпением ждем быстрое соединение с вами. Вы были прекрасны! А до тех пор, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге. Гарри и Меган ", - отмечается в посте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать