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Espreso.tvОбществоЛибо проиграем войну и дерибан страну между олигархами, либо берем средства у МВФ: Княжицкий о "антиколомойском" и земельном законе

Либо проиграем войну и дерибан страну между олигархами, либо берем средства у МВФ: Княжицкий о "антиколомойском" и земельном законе

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что голосование за законы о банках и землю четко показало, кто является сторонниками европейской Украины, кто поддерживает олигархический или пророссийский вектор

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Почему важны закон о банках и закон о земле? Голосование за них четко проводит водораздел между теми, кто за Европейскую Украину, и теми, кто за олигархическую или пророссийскую. У нас финансовый кризис по двум причинам: непрофессиональное управление власти Зеленского и пандемия. Второе наложилось на первое. Бюджет пуст. Так что мы либо входим в дестабилизацию, проигрываем войну, дерибаним страну между олигархами, либо берем средства у МВФ", - написал Княжицкий.

Народный депутат отметил, что сотрудничество с МВФ является пока единственным источником поддержки развития Украины.

"МВФ - единственный источник на сегодня. И структура, которая толкает Украину к европейской рыночной экономике с верховенством права. МВФ требовал закон о рынке земли по европейской модели и предотвращению расхищения государства под видом возврата банков через коррумпированную судебную систему", - написал Княжицкий.

При этом нардеп отметил, что отказ от "антиколомойского" и земельного закона угрожал украинской государственности.

"У Зеленского был выбор: либо стать последним президентом, дать страну на разграбление олигархам, которые привели его к власти, либо почувствовать собственную ответственность за Украину. Он, слава Богу выбрал второе", - написал Княжицкий.

Народный депутат также отметил, что поправки "Европейской Солидарности" с законом о земле позволили уберечь от дерибана 11 млн га государственной земли, сохранить коммунальную землю за общинами и предусмотреть условия для создания прозрачного земельного кадастра.

"Порошенко и "Европейская Солидарность" всегда были за европейский выбор, европейские модели развития и рынке земли. Поэтому мы проголосовали за банковский закон. Теперь о земле. МВФ никогда не говорил, какой именно закон он хочет. "ЕС" хотела закона о рынке за европейской модели. Олигархи хотели разворовать для спекуляций государственные земли. Ответственные коллеги из "слуг народа" прислушались к аргументам "ЕС". Наши условия были приняты. Вот мое выступление и таблица, в которой видно, каким закон был и каким стал после учета предложений "Европейской Солидарности ", - написал Княжицкий.

  • Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла за основу "антиколомойский" закон, который, в частности, исключает возвращение национализированного ПриватБанка экс-владельцам.
  • Ночью 31 марта в 00:42 Верховная Рада на внеочередном заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 о рынке земли.

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