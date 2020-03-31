Лучшая белорусская теннисистка удивила болельщиков "горячими" фотографиями
31 марта, 2020, 20:58
Первая ракетка Беларуси Арина Сабаленко поделилась с болельщиками откровенными фотографиями
Фото спортсменка опубликовала в Instagram.
"Спасибо девушкам за шикарную работу. Пока эта фотография моя любимая, но скоро будет больше", - написала теннисистка под фото.
В 2019 году Арина Сабаленко победила в финале турнира Большого Шлема US Open, выступая в паре с бельгийкой Элисе Мартинес. В текущем рейтинге WTA 21-летняя белоруска занимает 11 место.
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