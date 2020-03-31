 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛучшая белорусская теннисистка удивила болельщиков "горячими" фотографиями

Лучшая белорусская теннисистка удивила болельщиков "горячими" фотографиями


фото: Getty Images
Первая ракетка Беларуси Арина Сабаленко поделилась с болельщиками откровенными фотографиями

Фото спортсменка опубликовала в Instagram.

"Спасибо девушкам за шикарную работу. Пока эта фотография моя любимая, но скоро будет больше", - написала теннисистка под фото.

В 2019 году Арина Сабаленко победила в финале турнира Большого Шлема US Open, выступая в паре с бельгийкой Элисе Мартинес. В текущем рейтинге WTA 21-летняя белоруска занимает 11 место.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну разве не шикарная работа? Спасибо @innakim_photo @veronikasoroka @ v.elpodium

Сообщение, распространенный Aryna Sabalenka (@sabalenka_aryna)

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать