Лопес пообещал раздавить Ломаченко на ринге
Об этом сообщает badlefthook.com.
Лопес убежден, что ему удастся раздавить Ломаченко с помощью своих технических ударов.
"12 раундов? Точно нет. И не думаю, что наш бой будет соревнованием в техническом мастерстве. То есть в какой-то момент я его просто раздавлю. Посмотрим, умеет ли он держать удар", - сказал Лопес.
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Поединок должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке, однако бой чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопеса перенесен из-за пандемии коронавируса в мире.
- 19 марта стало известно, что Василий Ломаченко остановил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса и вернулся из США в Украину.
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