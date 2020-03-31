Лекарства от СПИДа и малярии: в Виннице медуниверситет разработал собственный протокол лечения COVID-19
Об этом сообщила врач-инфекционист Лариса Мороз, передает пресс-служба Винницкой ОГА.
Как она отметила, в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол.
"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой, который основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.
Это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса Covid-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.
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