Кипр усилил карантин: комендантский час и один выход из дома в день

31 марта, 2020, 12:57

На Кипре решили ввести комендантский час с 21:00 и до 6 утра для замедления распространения коронавируса

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Комендантский час не коснется только тех, кому нужно работать в эти часы и при предъявлении формы, подписанной их работодателем.

Кроме того, людям разрешено выходить из своих домов только один раз в день, однако и для этого нужно получить разрешение, отправив текстовое сообщение по определенному номеру. Лица, которым более 65 лет, могут получить разрешение, заполнив печатную форму.

Размер штрафа за нарушение правил передвижения увеличили до 300 евро.

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Супермаркеты, пекарни и другие магазины розничной торговли будут закрыты в воскресенье, хотя могут осуществлять доставку на дом.

В транспортных средствах могут находиться только три человека, включая водителя. Это касается частных авто и такси.