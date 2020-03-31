Коронавирус в США: заразился топ-ведущий CNN

Об этом он сообщил на своей странице Twitter.

"Итак, в эти сложные времена, которые, кажется ежедневно становятся более сложными и тяжелыми, я только что узнал, что получил положительный тест на коронавирус. В последние дни я контактировал с людьми, у которых впоследствии подтвердился коронавирус, и сейчас у меня лихорадка, озноб и одышка. Надеюсь, не передал это детям и Кристине. Это было бы для меня худшим ударом, чем болезнь!" - написал ведущий.

На прошлой неделе Куомо включался из района Хадсон-Ярд в Нью-Йорке, в городе, который сейчас считается эпицентром заболевания во всем мире.

Ведущий CNN заявил во вторник, что изолируется на самокарантин в подвале своего дома, чтобы также не подвергать опасности семью.

"Я буду работать над своими шоу отсюда. Мы все преодолеем это, если будем умными, сильными и сплоченными!" - написал журналист.

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