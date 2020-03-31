Коронавирус: в Хмельницкой области три подтвержденных случая

31 марта, 2020, 09:25

В Хмельницкой области три человека заболели COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ОГА на Facebook.

"По состоянию на 8:00 31 марта в Хмельницкой области 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, подозрений на коронавирус - 1", - говорится в сообщении.

В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine