Коронавирус: в Хмельницкой области три подтвержденных случая
31 марта, 2020, 09:25
В Хмельницкой области три человека заболели COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба ОГА на Facebook.
"По состоянию на 8:00 31 марта в Хмельницкой области 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, подозрений на коронавирус - 1", - говорится в сообщении.
- В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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