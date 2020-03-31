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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Хмельницкой области три подтвержденных случая

Коронавирус: в Хмельницкой области три подтвержденных случая

В Хмельницкой области три человека заболели COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ОГА на Facebook.

"По состоянию на 8:00 31 марта в Хмельницкой области 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, подозрений на коронавирус - 1", - говорится в сообщении.

  • В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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