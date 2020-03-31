Когда сторонники дефолта раскололи "монобольшинство", "Европейская Солидарность" подставила плечо для спасения страны, - Вятрович

31 марта, 2020, 16:54

Государственная позиция "Европейской Солидарности" и профессиональный подход к принятию критически важных законов позволили спасти экономику страны от дефолта

Об этом написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович на странице в Фейсбук.

"Возможность дефолта расколола монобольшинство на тех, кто видел в ней угрозу стране и тех, кто видел возможность для себя", - отметил он.

Вятрович подчеркнул: "Этот раскол вернул в парламент политику - заставил "Слуг народа" идти на компромиссы, объединяться с другими проукраинскими силами".

Представитель "Европейской Солидарности" особо подчеркнул, что фракции удалось отстоять свою позицию в вопросе введения рынка земли и спасти государственные земли сельскохозяйственного назначения от дерибана и распродажи олигархам. Фракция "Слуга народа" согласилась поддержать поправки, которые создают соответствующие предохранители.

"Они пошли на серьезные уступки в вопросе рынка земли: реформу разбили на этапы до 2024 года; внесли в земельный законопроекту поправки, которые не позволят чрезмерной концентрации земель в одних руках и создания латифундий, а также продавать государственную и коммунальную сельскохозяйственную землю", - подчеркнул Владимир Вятрович.

"Угроза дефолта объединила проукраинские силы вокруг поддержки закона, который делает невозможным возвращении ПриватБанка Коломойскому", - также добавил он.

В то же время Владимир Вятрович отметил, что вчерашние голосования в парламенте не свидетельствуют о создании нового формата большинства в Верховной Раде. "Нет, это не новое большинство. Лучше всего этот тезис перечеркнул провал важных для власти изменений в бюджет. Но это способность параламента объединяться для защиты Украины", - отметил народный депутат.