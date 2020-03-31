Каждый десятый уже потерял работу в Украине из-за коронавируса, - опрос

31 марта, 2020, 15:18

По данным исследования Инфо Сапиенс, 60% украинцев понесли финансовые убытки в результате эпидемии коронавируса

Об этом говорится в исследовании Инфо Сапиенс.

Среди украинцев, работавших до карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось до карантина, 10% потеряли работу из-за карантина. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, проведенного в конце марта 2020 года.

По данным опроса, 43% тех, кто работал или учился в карантин, продолжают регулярно посещать место работы или учебы.

Кроме того, 24% тех, кто переставал ходить на работу или учебу, продолжили работать или учиться дистанционно.

В общем 74% тех, кто в карантин работал или учился, продолжают это делать. Из них 8% отметили, что работают больше, чем раньше, а 30% - работающие меньше.

Опрос компании Info Sapiens проводилось 25-29 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 809 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

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