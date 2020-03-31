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Espreso.tvОбществоКарантин: штаб ООС объяснил, кого будут пускать на Луганщину и Донетчину

Карантин: штаб ООС объяснил, кого будут пускать на Луганщину и Донетчину


фото: reuters
Штаб Операции объединенных сил в связи с большим количеством обращений граждан по введению режима противодействия короновирусу COVID-19 разъяснил, какие категории граждан имеют право въезжать в Луганскую и Донецкую области

Разъяснение обнародовал в Facebook пресс-центр штаба ООС.

  • Для людей с местной регистрацией дополнительных ограничений на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями не вводится. Эта категория граждан также вправе проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. При этом жителям Донетчины и Луганщины советуют без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.
  • Не ограничивается право на въезд на территорию Донецкой и Луганской областей для граждан, владеющих недвижимостью в этих областях.
  • В район проведения операции также будут пропускать лиц, следующих к месту работы при условии предъявления соответствующей справки от работодателя.
  • Основанием для пропуска граждан на въезд-выезд может быть смерть близких родственников и членов семьи, что подтверждается соответствующими документами.
  • Разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают.
  • Частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешено въезд / выезд при предъявлении соответствующих документов.
  • Отдельные решения могут приниматься по пропуску лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

В штабе ООС отметили, что пересечение границ областей осуществляется только через определенные командованием Объединенных сил блок-посты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц с соблюдением определенных ранее процедур.

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