Карантин: Минздрав разрешил работать продуктовым рынкам при нескольких условиях
Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.
Согласно документу, осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Количество посетителей рынка будет ограничено - один человек на 20 квадратных метров, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 метра.
Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должна составлять не менее трех метров.
Весь персонал рынка и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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