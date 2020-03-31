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Espreso.tvОбществоКарантин: Минздрав разрешил работать продуктовым рынкам при нескольких условиях

Карантин: Минздрав разрешил работать продуктовым рынкам при нескольких условиях


фото: reuters
В Министерстве здравоохранения Украины позволили продуктовым рынкам работать во время карантина, однако с некоторыми условиями

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Согласно документу, осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Количество посетителей рынка будет ограничено - один человек на 20 квадратных метров, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 метра.

Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должна составлять не менее трех метров.

Весь персонал рынка и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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